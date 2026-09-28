23 niños enfrentan el riesgo de un hipopótamo en su ruta hacia la escuela en Colombia

En Puerto Nare, Colombia, un hipopótamo de aproximadamente tres toneladas se ha convertido en una preocupación para 23 niños que deben atravesar el río Nare en lancha para llegar a la escuela. El animal, conocido por los habitantes como “Selmo”, fue visto por primera vez en la zona el pasado 27 de julio y desde entonces los pobladores permanecen atentos a sus movimientos.

Ante el riesgo para los menores, vecinos presentaron una tutela para exigir medidas de protección. A principios de septiembre, un juez falló a favor de los niños y ordenó a Corantioquia, la autoridad ambiental, tomar acciones en un plazo de 60 días. El abogado que impulsó la medida considera que ese periodo es demasiado extenso debido a que los estudiantes pasan cerca del animal dos veces al día.

El hipopótamo forma parte de la población descendiente de los animales que Pablo Escobar llevó a Colombia para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles. Actualmente, se estima que existen alrededor de 200 ejemplares distribuidos en unos 2.000 kilómetros cuadrados, y expertos advierten que, si no se controla su expansión, la población podría alcanzar los 1.000 animales para 2050.

El caso ha reavivado el debate sobre cómo manejar esta especie invasora. Durante años se han considerado alternativas como la esterilización, el traslado, la creación de reservas y la eutanasia, mientras habitantes de la zona denuncian riesgos para su seguridad, actividades pesqueras y el ecosistema. En Puerto Nare, la preocupación aumenta porque el río es una vía fundamental para el transporte, la pesca y el acceso de los niños a la escuela.