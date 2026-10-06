Abogada advierte que contratos de arrendamiento vagos provocan conflictos civiles y pérdida de depósitos

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

La abogada Waleska Beteta advirtió que un contrato de arrendamiento poco específico puede derivar en conflictos civiles y en la pérdida del depósito. Recomendó dejar plasmado por escrito hasta dónde llega la obligación de cada parte.

Beteta señaló que el contrato debe establecer el canon de arrendamiento, la fecha y el uso que se dará a la propiedad, ya sea vivienda, oficina o negocio. Indicó que también conviene delimitar si la propiedad puede ser subarrendada y si el contrato se renueva automáticamente.

Explicó que los contratos son un acuerdo entre dos o más partes y que los límites de cada una deben quedar claros para no violentar derechos. Añadió que si se incumple lo pactado, el arrendador puede solicitar la desocupación de la vivienda y citar el caso ante la DIRAC para llegar a un consenso.