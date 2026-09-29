Abogada explica que el acoso sexual requiere poder jerárquico, insistencia y amenaza o promesa

La abogada Waleska Beteta explicó que el acoso sexual requiere condiciones específicas para su tipificación, entre ellas la insistencia reiterada y la existencia de una relación de poder entre quien acosa y la víctima.

La especialista advirtió que no todo cortejo constituye acoso y que cada caso debe determinarse mediante una investigación.

Beteta detalló que el acosador suele ofrecer beneficios laborales a cambio de una relación o amenazar con despidos y perjuicios cuando no obtiene lo que busca, y precisó que no es necesario que sea un jefe, pues también puede tratarse de alguien del mismo nivel laboral que invoque capacidad de perjudicar.

Señaló que las insinuaciones pueden ser verbales, escritas o implícitas, y que no se limitan a solicitudes de relaciones sexuales.

Respecto de las empresas, indicó que están obligadas a ofrecer canales de denuncia, proteger a la víctima, abrir una investigación e informar al Ministerio Público, y que la institución también incurre en responsabilidad cuando conoce el caso y no actúa.

Sobre la ruta policial, explicó que la víctima debe aportar pruebas, la investigación pasa por medicina legal para valorar afectaciones psicológicas y luego se traslada a fiscalía, sin un plazo único definido.

Los comentarios del público incluyeron el testimonio de una oyente que denunció acoso de un supervisor ante recursos humanos y fue despedida, así como consultas sobre denuncias falsas y sobre el tiempo de seguimiento policial.