Abogada explica que renunciar sin dar los 15 días de preaviso hace perder la indemnización

La abogada Waleska Beteta explicó que el preaviso de 15 días no es obligatorio, pero es indispensable para conservar la indemnización.

Beteta indicó que la renuncia debe presentarse por escrito con la fecha de inicio del preaviso y el último día de labores, y que si el trabajador se retira de forma inmediata pierde ese derecho.

Precisó que la falta de preaviso no constituye un delito ni una falla penal, ya que está regulada únicamente en el Código del Trabajo, y que su única consecuencia es económica.

Explicó que la indemnización equivale a un mes de salario por los primeros tres años y a 20 días laborables por cada año posterior, con un tope de cinco meses, y que el trabajador conserva las vacaciones acumuladas, el decimotercer mes proporcional y los días laborados.

Señaló además que el empleador está obligado a pagar la liquidación dentro de los 10 días posteriores al último día laboral, aunque puede acordarse un pago en cuotas con el consentimiento de ambas partes.

Ante inconformidades, recomendó acudir al Ministerio del Trabajo para una mediación y, de no haber acuerdo, continuar el proceso por la vía judicial, y sugirió solicitar siempre una copia de la liquidación y una constancia laboral.