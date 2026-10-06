Abogado advierte que ventanas y cámaras dirigidas a la casa vecina violan el derecho a la intimidad

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El abogado Víctor Somarriba advirtió que colocar ventanas o cámaras de seguridad dirigidas deliberadamente hacia la vivienda del vecino viola el derecho a la intimidad. Señaló que estas conductas pueden denunciarse al amparo del artículo 27 de la Constitución.

El experto explicó que las leyes de urbanismo exigen permisos para construcciones de segundo piso y prohíben ventanas con visión directa hacia la casa vecina.

Indicó que las cámaras pueden enfocar la fachada propia o la calle, pero no dirigirse deliberadamente a la ventana, dormitorio, sala o cocina del vecino.

Añadió que el artículo 31 establece que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás.

Recomendó hacer un requerimiento formal al vecino para que redirija la cámara hacia su portón o la calle. Señaló que si la conducta persiste, se puede acudir a instancias legales con acompañamiento de un experto.