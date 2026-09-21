Abogado explica diferencias legales entre matrimonio civil y unión de hecho estable

El abogado Omar García explicó las diferencias legales entre el matrimonio civil y la unión de hecho estable en Nicaragua, dos figuras que suelen confundirse.

García señaló que ambas comparten fines y requisitos, pero difieren en la formalidad del acto y en los efectos jurídicos que otorgan.

García precisó que la unión de hecho estable constituida legalmente se formaliza mediante escritura pública ante un notario autorizado por la Corte Suprema de Justicia, conforme al artículo 83 del Código de la Familia, y debe inscribirse en el Registro Civil de las Personas.

El abogado advirtió que la convivencia prolongada sin inscripción no genera protección jurídica al momento del fallecimiento de una de las partes.

Entre los requisitos mencionó el certificado de nacimiento de ambos, la cédula de identidad y la constancia de soltería sin impedimento legal, y recordó que la edad mínima es de 18 años, aunque los mayores de 16 y menores de 18 pueden celebrarlo con autorización de sus padres.

García indicó que la escritura tiene 30 días para inscribirse y que, si se olvida el trámite, no existe multa, solo debe solicitarse al notario la constancia de inscripción reportada a la Corte Suprema de Justicia.

Añadió que una vez inscrita, la unión de hecho estable tiene los mismos efectos jurídicos del matrimonio.