Abogado explica los tres requisitos que exige la legítima defensa en el Código Penal

El abogado penalista Víctor Somarriba explicó que la legítima defensa opera como causa de justificación que exime de responsabilidad criminal a quien actúa para proteger su vida ante una amenaza inminente.

El Código Penal, Ley 41, artículo 34, numeral 4, establece los requisitos que deben concurrir simultáneamente para invocarla.

El jurista detalló que el primer requisito es la agresión ilegítima, el segundo el uso racional del medio empleado y el tercero la falta de provocación, y precisó que la figura no sirve para vengarse sino únicamente para impedir o repeler una agresión.

Como ejemplo, señaló que cuando una persona ingresa a una morada a altas horas de la noche se configura una violación de domicilio conforme al artículo 200 del Código Penal, lo que constituye por sí mismo una agresión ilegítima hacia el propietario y su familia.

Aclaró que el uso racional del medio permite emplear lo que se tenga a la mano, ya sea un arma de fuego o un machete, pero subrayó que la defensa pierde su carácter cuando el agresor ya no representa peligro y la persona decide perseguirlo para darle alcance.

Añadió que si no se comprueban los requisitos, el homicidio o las lesiones pueden acarrear penas, por lo que la recolección de pruebas y el testimonio pericial resultan determinantes para demostrar la proporcionalidad y legalidad del acto.