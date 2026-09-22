Abogado explica que la ley obliga a dar seis meses de garantía en venta de vehículos

El jurista Víctor Somarriba explicó que todo vendedor de un vehículo está obligado a otorgar una garantía de seis meses o 20,000 kilómetros, lo que se cumpla primero, conforme a la Ley 842.

Señaló que este derecho protege al comprador incluso cuando el contrato de compraventa no lo establece de forma expresa.

Somarriba precisó que un vicio oculto es aquel daño que no se detecta pese a revisar el vehículo con un mecánico y pasarle el escáner, como un daño en la culata, un empaque artesanal, una falla en el motor o un deterioro en el chasis.

Subrayó que el vendedor está obligado a reportar esas fallas y, si no lo hace y sabía de su existencia, debe responder ante el comprador.

Añadió que el afectado tiene un plazo de seis meses ante los juzgados para reclamar la devolución del dinero y hasta un año para solicitar una acción de rebaja que compense lo gastado.