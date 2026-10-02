Abogados de Christa Pike sugirieron que fuera ahorcada tras advertir complicaciones con la inyección letal

Los abogados de Christa Pike, la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee, solicitaron que fuera ejecutada mediante ahorcamiento debido a las complicaciones médicas que según advirtieron, podía enfrentar con la inyección letal. La petición fue presentada como una alternativa durante el proceso judicial, pero fue rechazada debido a que este método no está autorizado por la legislación del estado.

Pike, de 50 años, sobrevivió el pasado miércoles a un intento de ejecución mediante inyección letal, durante el cual las autoridades le administraron dos dosis de pentobarbital sin lograr completar el procedimiento. El caso ha generado atención debido a las dificultades que rodearon la ejecución y a las advertencias previas realizadas por su defensa.

La mujer padece trombocitopenia y trombocitosis, trastornos que afectan la coagulación de la sangre, además de tener venas de reducido tamaño. Sus abogados habían advertido que estas condiciones podían dificultar la administración del medicamento y provocar una complicación médica grave durante el procedimiento.

Tras el fallido intento de ejecución, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció la cancelación de la última ejecución que estaba programada para este año en el estado, mientras continúan las interrogantes sobre lo ocurrido durante el procedimiento y el futuro de la sentencia de Pike.