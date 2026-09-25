Bus con 40 pasajeros cae a zanja en Matagalpa por fallas en los frenos y deja 10 lesionados

Un bus de transporte colectivo con ruta Managua-Alamikamba se salió de la vía y cayó a una zanja natural en el kilómetro 192 de la carretera Río Blanco-Managua, Cuesta La Ponzoña, la madrugada de este jueves.

Diez de los 40 pasajeros resultaron con lesiones de consideración y fueron trasladados al centro de salud de Río Blanco.

El conductor Humberto Salvador Bruck, de 52 años, manifestó que a media cuesta sintió fallas en los frenos y no tuvo otra alternativa que buscar el paredón para detener la unidad. Del impacto se desprendieron las llantas delanteras del bus.