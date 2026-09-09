Accidente de trayecto laboral: requisitos y beneficios según el Código del Trabajo de Nicaragua

El ingeniero Carlos Rodríguez, especialista en higiene y seguridad ocupacional, explicó que el accidente de trayecto está contemplado en el artículo 110 del Código del Trabajo. Para ser considerado laboral, el siniestro debe ocurrir en la ruta registrada entre el domicilio y la empresa.

La Ley 185 establece que el trabajador debe tener su dirección actualizada en su cédula de identidad y registrada en el INSS para que el accidente sea validado.

Las estadísticas indican que el accidente con moto es el más frecuente en los trayectos, con 4,000 casos de cada 5,000 reportados.

El empleador está obligado a generar una hoja NAT, que es la notificación de accidente de trabajo, y presentarla en el hospital de riesgos profesionales o en un centro público.

La evidencia para corroborar el siniestro incluye el acta de la policía de tránsito y, en casos de lesiones graves, el informe de Medicina Legal. La ruta del trabajador debe ser una sola vía, ya que ahora la normativa restringe a una única opción de traslado.