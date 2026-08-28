Accidente de helicóptero en Italia deja dos fallecidos tras impacto con cables

Un helicóptero ultraligero se estrelló contra los cables de un teleférico en el Valle de Antrona, cerca de la frontera con Suiza. Los dos ocupantes de la aeronave fallecieron en el siniestro registrado en video por un testigo.

Las autoridades italianas iniciaron una investigación para determinar las causas exactas que provocaron la colisión fatal. Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente en redes sociales tras el impacto.

En el video se observa que una llama envolvió el girocóptero, una aeronave de ala rotatoria que combina características de helicóptero y avión, antes de precipitarse al vacío.