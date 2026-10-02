Motociclista fallece al impactar de frente contra un camión en Jinotega

Un motociclista de 27 años falleció este jueves al impactar de frente contra un camión en la carretera que conecta Santa Clara con Pueblo Nuevo, en Jinotega.

El cuerpo quedó debajo del automotor, a pocos centímetros de la llanta delantera izquierda.

El fallecido fue identificado como Jock San Francisco Jiménez Torres, quien circulaba de sur a norte cuando supuestamente invadió el carril contrario por donde se desplazaba el vehículo pesado.

El impacto fue inevitable y la víctima murió en el lugar de los hechos.

Agentes de la especialidad de tránsito se presentaron en la zona para realizar las investigaciones y determinar responsabilidades.