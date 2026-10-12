Dos motociclistas se salvan de morir bajo las llantas de un tráiler en la carretera Nueva a León

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Dos motociclistas se salvaron de morir bajo las llantas de un tráiler tras colisionar en el kilómetro 11 y medio de la carretera Nueva a León.

Una mujer que se movilizaba en una motocicleta fue trasladada de emergencia al Hospital Lenín Fonseca por los golpes sufridos.

El conductor del furgón aseguró que se dirigía hacia Guatemala y que activó la señal de viraje sin percatarse que detrás de él circulaban los motociclistas.

El pesado vehículo circulaba por el lugar justo en el momento en que ocurrió el accidente.

El conductor del furgón afirmó que no hubo impacto con su vehículo y que el choque ocurrió entre las dos motos.