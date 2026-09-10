Piloto británico sufre aparatoso accidente en campeonato GT en China y su rival lo rescata

El piloto británico Ollie Millroy sufrió un aparatoso accidente durante una carrera del campeonato GT en China. Tras el fuerte choque en una vuelta, su vehículo Ferrari se incendió y quedó atrapado entre las llamas.

Fue su rival, el piloto Luke Hartog, quien lo ayudó antes de la llegada de los servicios de emergencia. Posteriormente, Millroy fue trasladado a un hospital donde se mantiene en condición estable y se recupera de fracturas en las costillas, la clavícula, la mano y un pulmón perforado.

Además, los doctores siguen monitoreando su estado cognitivo debido a la contusión que sufrió en el accidente.