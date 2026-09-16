Joven queda inconsciente en piscina tras deslizarse por tobogán en Antioquia

Una joven colombiana protagonizó un momento de extrema tensión tras quedar inconsciente en la piscina de un centro recreativo ubicado en el municipio de Cocorná, Antioquia, en Colombia. La afectada perdió el conocimiento dentro del agua luego de impactar con fuerza contra el agua tras deslizarse por un tobogán.

El fuerte golpe sufrido al final de la atracción acuática provocó que la afectada perdiera el conocimiento dentro del agua, generando la rápida activación de los protocolos de emergencia del lugar.

Las autoridades y administradores de espacios recreativos reiteran el llamado a extremar las medidas de precaución y supervisión en zonas de piscinas y atracciones extremas para evitar este tipo de accidentes.