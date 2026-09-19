Motociclista sobrevive tras impactar contra un vehículo en el sector del Antiguo Hospital Militar

Un motociclista identificado como Eliezer David Arriaza quedó inconciente tras impactar contra la puerta lateral izquierda de un vehículo en el sector del Antiguo Hospital militar, en Managua.

El joven quedó inconsciente y sufrió lesiones de consideración, pero el casco de seguridad que llevaba bien sujeto cumplió su función de protegerlo.

La conductora Evens Karina Moreno cruzaba el desvío de oeste a este para enrumbar al norte, mientras el motociclista viajaba de norte a sur. El impacto volcó la motocicleta con las llantas hacia arriba e hizo girar el auto contra la vía.

El joven se dirigía a un proyecto donde junto con su padre realizan trabajos de electricidad, luego de cargar gasolina en una gasolinera cercana. El accidente sucedió a 200 metros al sur de los semáforos del antiguo Hospital Militar.