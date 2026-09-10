Colisión de furgón y camión cisterna en La Ñámbara deja un lesionado 

Un accidente de tránsito registrado la tarde del martes 8 de septiembre en la bajada de La Ñámbara, carretera Juigalpa a Ciudad Rama, dejó como resultado una persona levemente lesionada y daños materiales. La colisión involucró a un furgón y un camión cisterna en la temible cuesta del departamento de Chontales.

El conductor del furgón, Adalid Francisco Wilson, relató que venía del Rama cargado y se dirigía a Managua cuando, al descender la cuesta de Santo Tomás, el terreno mojado y lluvioso hizo que las llantas se chorrearan.

Según su testimonio, intentó frenar pero el camión se deslizó y colisionó casi de frente con la cisterna. Al lugar se hizo presente un equipo técnico de la Policía de Tránsito del departamento de Chontales para realizar las investigaciones correspondientes.