Motociclista de 25 años fallece tras perder el control de su vehículo en Ometepe

Un motociclista de 25 años falleció la noche del lunes tras perder el control de su vehículo y estrellarse contra el pavimento en el sector El Resbalón, en Moyogalpa, isla de Ometepe. La víctima, identificada como Olman Uniel Portillo Peralta, agonizó unos minutos antes de su deceso.

De acuerdo con medios locales, el joven se desplazaba en una motocicleta cuando ocurrió el siniestro. Algunas personas atribuyen el hecho al exceso de velocidad, mientras otras hipótesis señalan que pudo quedarse dormido mientras conducía.

Familiares informaron que Portillo tenía alrededor de ocho días de haber vuelto de los Estados Unidos y que en pocos días regresaría nuevamente. Una unidad de la Cruz Blanca trasladó el cuerpo al hospital para que médicos forenses determinen las verdaderas causas de la muerte.