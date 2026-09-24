Joven de 19 años muere tras impacto frontal entre motocicleta y camioneta en San Sebastián de Yalí  

Asly Nicole Rizzo Ortiz, de 19 años, falleció la mañana del miércoles tras ser impactada por una camioneta mientras viajaba como pasajera en una motocicleta en el sector Las Quiatas, San Sebastián de Yalí, Jinotega. El conductor, Junior Daniel Pravia Rivera, de 20 años, resultó con lesiones de consideración y permanece en estado crítico.

De acuerdo con reportes preliminares, la camioneta con placa JI18456, conducida por Domingo Rafael Celedón, de 57 años, habría invadido el carril contrario. Producto de la colisión, la joven cayó sobre el pavimento y sufrió un golpe en la cabeza, además de lesiones en sus extremidades.

Ambos ocupantes fueron trasladados a un centro de salud de la zona para recibir atención médica, donde la joven falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.