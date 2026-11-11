Motocicletas encabezan accidentes de tránsito con de 300 casos en una semana

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Las motocicletas encabezan los vehículos más implicados en accidentes de tránsito, con 397 casos en la semana del 2 al 8 de noviembre, según la Policía Nacional.

En ese período se registraron 1.233 siniestros viales y 42 personas lesionadas en todo el país.

Managua concentra la mayor cantidad de accidentes, con 804 casos contabilizados por la institución policial. Le siguen León con 55, Masaya con 51, Estelí con 49, Chinandega con 40 y Matagalpa con 37.

Tras las motocicletas, las camionetas ocupan el segundo lugar entre los vehículos implicados con 290 casos.

Los automóviles suman 279, los camiones 138 y los buses 65. La Policía Nacional reporta una reducción de 366 personas lesionadas en comparación con el año 2025.

Un total de 445 ciudadanos fueron detenidos por no portar licencia y otros 52 conductores por manejar en estado de ebriedad.