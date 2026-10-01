Acusan a 14 personas por presunta estafa millonaria de más de 4 millones de córdobas

La Fiscalía acusó a 14 personas por su presunta participación en una estructura dedicada a cometer estafas mediante la simulación de accidentes de tránsito, ocasionando un perjuicio superior a los 4.2 millones de córdobas entre marzo de 2023 y diciembre de 2025.

Según la acusación, los señalados presentaban certificados falsos de accidentes y documentos de compraventa alterados para gestionar indemnizaciones por supuestos siniestros que nunca ocurrieron. El expediente señala que Jessenia Yaoska Sierra Guerrero, de 34 años, habría coordinado las operaciones junto a familiares y otras personas.

Entre los acusados también figuran tres exempleados de la empresa afectada, quienes presuntamente facilitaron el procesamiento de los reclamos y la aprobación de pagos pese a las irregularidades. De acuerdo con el Ministerio Público, mediante este mecanismo fueron aprobados 46 cheques por un monto total de 4 millones 287 mil 100.78 córdobas, equivalentes a aproximadamente 117 mil 109 dólares.

La investigación fue realizada durante varios meses por la Unidad Especializada Contra los Delitos de Delincuencia Organizada de la Policía Nacional. Tras reunir las evidencias, los involucrados fueron detenidos y posteriormente presentados ante la Fiscalía, que interpuso la acusación ante el Juzgado Sexto de Audiencia de Managua por los delitos de crimen organizado y estafa agravada.