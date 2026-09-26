Adolescente de 13 años lucha por su vida tras ser atropellado cuando huía de un presunto robo en Argentina

Un adolescente de 13 años se debate entre la vida y la muerte luego de ser brutalmente atropellado en el acceso este de Mendoza, Argentina. Según medios locales, el menor intentaba darse a la fuga tras supuestamente cometer un robo.

Una persona logró grabar con su teléfono el momento en que el adolescente sostuvo una discusión con un grupo de motociclistas.

En las imágenes se observa que el menor sale corriendo y es seguido por los sujetos, para posteriormente ser atropellado. La oficina fiscal de Guaymallén ordenó las investigaciones correspondientes del caso.