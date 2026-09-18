Adolescente de 14 años resulta lesionado tras ser atropellado por un taxi en Nueva Segovia

Un adolescente de 14 años resultó lesionado al ser atropellado por un taxi conducido por Lester Mejía Cruz, de 37 años. El hecho ocurrió en el empalme Puntalito, kilómetro 277, en la comunidad El Limón, municipio de Jalapa.

Según testigos, la víctima de iniciales YJCS bajó de un bus que cubre la ruta Ocotal-Jalapa e intentaba cruzar la calle por la parte frontal.

Al lugar llegaron miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes trasladaron al menor al Hospital Pastor Jiménez Arostegui. Por su parte, agentes de tránsito serán los encargados de determinar responsabilidades.