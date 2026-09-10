Adolescente desaparecida en Matagalpa fue agredida por una tía tras ser localizada 

Daniela Leyva, adolescente de 16 años reportada como desaparecida en Matagalpa, fue localizada por su familia, quien descubrió que había decidido irse a vivir con su novio, Harold Pineda, debido a presuntos maltratos en el hogar.

Tras el hallazgo, la menor fue retenida a la fuerza, amarrada y agredida físicamente por una tía. La joven logró escaparse en tres ocasiones y denunció que sus familiares la han expuesto en redes sociales, causándole daño emocional y psicológico.

La adolescente fue ubicada en el Centro de Estudios de la Trinidad Matagalpa, donde continuaba asistiendo.