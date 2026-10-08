Adolescente muere al intentar imitar un reto viral con un arma de fuego en Cartagena

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Una tragedia ocurrida en Cartagena, Colombia, encendió las alarmas sobre los riesgos de imitar contenidos vistos en redes sociales. El hecho se registró en los primeros días de octubre de 2026, en una vivienda del barrio Camilo Torres, donde dos adolescentes, de 14 y 15 años, manipulaban un arma de fuego mientras intentaban recrear un video que habían visto en internet.

De acuerdo con las versiones preliminares, el arma se accionó accidentalmente y el adolescente de 15 años recibió el impacto. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, murió horas después debido a la gravedad de las heridas.

La capitana Adriana Corrales, jefa de la Policía de Infancia y Adolescencia de Cartagena, lamentó lo ocurrido y advirtió sobre la importancia de que padres y cuidadores supervisen el contenido que consumen los menores y especialmente, aquello que intentan replicar. “Usted, como padre de familia y cuidador, debe tener mucho cuidado con lo que revisan e imitan sus niños en redes sociales”, señaló la oficial.

El adolescente de 14 años, quien era cercano a la víctima, quedó a disposición de la autoridad competente mientras las investigaciones buscan establecer cómo ocurrió exactamente el accidente, de qué manera fue accionada el arma y por qué los menores tuvieron acceso a ella.