Adulto mayor resulta herido tras ataque a machetazos en una finca en La Paz, Carazo

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un señor de aproximadamente 75 años de edad resultó herido tras ser atacado a machetazos por dos sujetos desconocidos mientras ingería licor con unos amigos. El hecho ocurrió en una finca ubicada en el municipio de La Paz, en Carazo.

Una tarde sangrienta se vivió este domingo en la finca El Carmen, ubicada en el municipio de La Paz, en Carazo. La víctima fue identificada como Diego Ramírez, de aproximadamente 75 años de edad.

Se conoce que recibió un machetazo en la cabeza, agresión perpetrada por dos sujetos que irrumpieron de manera sorpresiva en la propiedad. Extraoficialmente se conoció la captura de los supuestos atacantes.