Aguinaldo en Nicaragua: especialista recomienda pagar deudas y no comprometer el ingreso antes de recibirlo

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La experta en educación financiera Gisella Canales recomendó no comprometer el aguinaldo antes de recibirlo ni planificar gastos futuros con ese dinero.

Señaló que la ley fija como fecha límite de pago el 10 de diciembre, aunque algunas empresas adelantan el desembolso.

Canales explicó que asumir deudas desde el segundo semestre del año con la expectativa del aguinaldo constituye una trampa psicológica que puede derivar en sobreendeudamiento.

Aconsejó priorizar la cancelación de créditos informales con intereses elevados, pues esos pagos salen del bolsillo cada mes y obligan a adquirir nuevos préstamos.

Sobre la inversión, precisó que ningún monto debe destinarse al 100% porque toda inversión implica riesgo de pérdida parcial o total.

Recomendó invertir en rubros conocidos, comenzar con montos pequeños y usar el Seguro Social para chequeos médicos si ya se aporta. También instó a mantener un fondo de reserva ante emergencias laborales o de salud.