Aire comprimido y paño de microfibra: técnica recomendada para limpiar computadoras sin dañar componentes

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El informático Rodolfo Nicaragua advirtió que la limpieza constante de los dispositivos tecnológicos resulta fundamental para prolongar su vida útil y prevenir enfermedades. Según informes de fabricantes internacionales, los teléfonos inteligentes pueden acumular hasta diez veces más bacterias que la tapa de un inodoro si no se desinfectan con regularidad.

El especialista recomendó remover la carcasa de protección y apagar el dispositivo antes de iniciar la limpieza. Señaló que se debe usar un paño de microfibra sin ejercer mucha presión sobre las pantallas. Indicó que Apple permite toallitas con alcohol isopropílico al 70%, mientras que Samsung no lo autoriza, por lo que la limpieza depende del fabricante.

Advirtió que nunca se debe rociar agua ni alcohol directamente sobre el equipo, sino aplicar el producto en el paño. Añadió que frotar el dispositivo genera estática y puede impedir que encienda.