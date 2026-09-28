Alcaldía de Managua habilita banda norte de la pista Solidaridad y anuncia segunda etapa

La Alcaldía de Managua anunció la habilitación total de la banda norte de la pista Solidaridad, que comprende desde los semáforos del barrio La Fuente hasta la parada del Hospital Manolo Morales, a partir de la noche de este lunes.

Las autoridades dieron por concluidos los trabajos de rehabilitación en las principales vías ubicadas en los alrededores de los semáforos del mercado Roberto Huembes, normalizando la circulación para los miles de conductores que transitan a diario por este importante corredor.

A partir de este lunes por la noche, equipos operativos procederán al cierre temporal de la banda sur, el carril que circula de oeste a este, para dar inicio a la segunda etapa de obras. Este componente del proyecto se centra en modernizar la superficie de rodamiento, cambiando el sistema de adoquines por una carpeta de asfalto de alta durabilidad, en una intervención estratégica que abarcará 11 intersecciones de Managua.

La Alcaldía estima que el proyecto total concluya a mediados del mes de noviembre y recomienda a los conductores mantenerse atentos a las señales viales, acatar las indicaciones de los agentes policiales en la zona y utilizar rutas alternas mientras avanzan las labores de recarpeteo en este sector sur de la capital.