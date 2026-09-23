Alcaldía de Managua suspende energía eléctrica en barrios aledaños a la pista Héroes de la Insurrección 

La Alcaldía de Managua anunció una suspensión temporal del servicio de energía eléctrica para este miércoles 23 de septiembre en los barrios aledaños al tramo 2 de la pista Héroes de la Insurrección, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

La interrupción se debe a importantes obras de ampliación y construcción de la pista. Los barrios afectados son Segunda Etapa, 380, Casimiro Sotelo, la zona de Enel Central y sus semáforos, el tramo comprendido desde la Rotonda El Periodista hasta los semáforos de Enel Central, además de Villa Tiscapa y Villa Argentina.

Las autoridades agradecen la comprensión de la ciudadanía ante estos inconvenientes y recomendaron tomar las medidas preventivas necesarias durante el periodo que dure la suspensión. La comuna dispuso la línea telefónica 22 52 76 10 para consultas adicionales.