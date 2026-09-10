Alcaldía de Managua suspende energía eléctrica por obras en pista Héroes de la Insurrección 

La Alcaldía de Managua anunció la suspensión temporal del servicio de energía eléctrica para el viernes y sábado en el Barrio 380, el sector de La Rotonda, El Periodista y zonas aledañas, debido a las obras de construcción de la pista Héroes de la Insurrección.

El corte iniciará a las 10 de la noche del viernes 11 de septiembre y se restablecerá el sábado a las 7 de la mañana, con una duración de nueve horas.

El anuncio fue publicado la tarde del miércoles en la página de Facebook de la alcaldía. La obra contempla 10 carriles y pasos a desnivel en las rotondas Cristo Rey, Rubén Darío y El Periodista.