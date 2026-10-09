Aluvión en Santiago de Chile deja calles inundadas y vehículos arrastrados por la corriente

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Un violento aluvión de agua y barro afectó a la comuna de Las Condes, en Santiago de Chile, dejando vehículos y viviendas con graves daños, además de personas atrapadas en distintos puntos del sector. Ante la magnitud de la emergencia, el presidente chileno, José Antonio Kast, instruyó declarar la zona como área de catástrofe para movilizar los recursos necesarios y atender a los afectados.

Informó que la decisión se tomó tras una reunión de coordinación regional, en la que participaron ministros de distintas carteras para evaluar los daños y organizar la respuesta ante el desastre. Previamente, había advertido sobre la rápida evolución de la emergencia y anunció el desplazamiento del ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, hacia el lugar.

De acuerdo con información preliminar del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), varias personas quedaron atrapadas en automóviles particulares, unidades de transporte público e instalaciones universitarias. El ingreso de lodo y agua también afectó establecimientos de salud, entre ellos clínicas y hospitales. En el reporte inicial no se registraban personas lesionadas.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló que el torrente podría haberse originado por la obstrucción de dos ductos. Asimismo, mencionó como posible factor agravante el incendio registrado durante el verano pasado en la zona precordillerana, que destruyó parte de la vegetación que contribuía a proteger y estabilizar el terreno.

Las intensas precipitaciones también provocaron la activación y el colapso de quebradas, lo que llevó a las autoridades a declarar alerta roja por remoción en masa en diez comunas de la Región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Equipos de Carabineros, Bomberos, personal municipal y efectivos del Ejército permanecen desplegados en las zonas afectadas, mientras las autoridades instan a la población a respetar las evacuaciones y las medidas de seguridad.

La emergencia ocurre en medio de un temporal que afecta a distintas regiones chilenas y que, según el balance citado, dejó una persona fallecida. El país también ha enfrentado otros episodios de lluvias intensas que han provocado inundaciones, desbordamientos de cauces y daños en infraestructuras, además de miles de personas damnificadas.