Ambiente caluroso con temperaturas de hasta 37 grados y lluvias puntuales en Nicaragua

En las próximas horas prevalecerá un ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 37 grados en el territorio nicaragüense, aunque los meteorólogos no descartan nubosidades y algunas lluvias puntuales en varias zonas del país.

La onda tropical número 39 sigue avanzando hacia el Pacífico Oeste y al mismo tiempo una vaguada monzónica muy cercana en el sureste de Nicaragua podría generar algunas lluvias en las zonas del Caribe.

Se localiza una onda tropical muy cercana a las Antillas Menores y otra circulando desde el Atlántico hacia esa zona. Sobre Nicaragua se mantienen altas y bajas presiones de 1012 a 1010 milibares, y hay una alta presión en el Caribe de 1014 milibares.

Existen posibilidades de lluvias en la región del noreste de Nicaragua y en la parte central, y para horas de la tarde algunas lluvias puntuales de la región central hacia el Pacífico, con acumulados bajos y mayores en la zona del Caribe.