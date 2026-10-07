Hombre prende fuego a tanque de gas y lo arroja a la calle durante operativo policial en Ciudad de México

El sujeto amenazó con explotar el cilindro si los agentes ingresaban a la vivienda.

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Un hombre amenazaba con explotar un tanque de gas si los agentes policiales ingresaban a la vivienda donde se encontraba en Ciudad de México. 

Al no retirarse los uniformados, el sujeto prendió fuego al cilindro y lo arrojó a la calle. 

Habitantes del sector Praderas llamaron a las autoridades porque el hombre agredía a las personas que se encontraban en el inmueble. 

Los agentes llegaron al domicilio y el sujeto aseguró que explotaría el tanque si no se retiraban del lugar. 

La situación fue controlada y posteriormente los uniformados capturaron al hombre.