Hombre prende fuego a tanque de gas y lo arroja a la calle durante operativo policial en Ciudad de México

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un hombre amenazaba con explotar un tanque de gas si los agentes policiales ingresaban a la vivienda donde se encontraba en Ciudad de México.

Al no retirarse los uniformados, el sujeto prendió fuego al cilindro y lo arrojó a la calle.

Habitantes del sector Praderas llamaron a las autoridades porque el hombre agredía a las personas que se encontraban en el inmueble.

Los agentes llegaron al domicilio y el sujeto aseguró que explotaría el tanque si no se retiraban del lugar.

La situación fue controlada y posteriormente los uniformados capturaron al hombre.