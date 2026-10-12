Amor por sí solo no sostiene una relación de pareja a largo plazo según especialista

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El amor por sí solo no es suficiente para mantener una relación de pareja a lo largo de muchos años. La doctora Nicole Mendoza señala que se necesitan otros elementos como comunicación efectiva, compromiso y lealtad.

El amor es una decisión consciente de elegir a la pareja día a día, incluyendo los momentos difíciles. También es fundamental aceptar que ambas personas son imperfectas y complementarse en base a esas imperfecciones.

La paciencia y la capacidad de tolerar y negociar son claves para construir una relación saludable.