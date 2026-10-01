Anciano de 66 años muere ahogado al resbalar en río de Boaco

Un anciano de 66 años falleció ahogado tras resbalar en el río El Salto de los Aguilares, en el sector de Ciguatepe, municipio de Boaco.

El cuerpo fue encontrado flotando boca abajo alrededor de las 11 de la mañana del miércoles.

La víctima salió a hacer sus diligencias diarias entre las 6 y 7 de la mañana.

Al intentar cruzar un camino de piedras en el río, un presunto mareo le provocó la caída y fue arrastrado por el caudal.

Testigos esperaron a que una unidad de la Cruz Blanca llegara y lo sacaron para darle reanimación cardiopulmonar, pero ya no contaba con signos vitales.