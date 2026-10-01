Anciano recolector muere atropellado por motociclista cuando cruzaba la vía en Ciudad Sandino

Un hombre de la tercera edad perdió la vida de forma instantánea tras ser impactado por una motocicleta en la entrada al municipio de Ciudad Sandino, Managua. La víctima se dedicaba a la recolección de desechos sólidos y hasta el momento se desconoce su identidad.

El recolector transportaba botellas de plástico en un carretón metálico cuando intentaba cruzar la vía en la rotonda ubicada en la entrada al municipio. De acuerdo con relatos de testigos fuera de cámara, el ahora occiso ya había sido esquivado por otros vehículos mientras cruzaba.

Sin embargo, no logró evitar el impacto del motociclista que se dirigía a su centro de trabajo. Efectivos de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional se presentaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes. Un equipo del Instituto de Medicina Legal trasladará el cuerpo para practicarle los procedimientos correspondientes y determinar las causas exactas del deceso.