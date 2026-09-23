Árbitros nicaragüenses del Mundial 2026 reciben la Orden Alexis Argüello a la Excelencia Deportiva

Los árbitros FIFA Henry Pupiro y Tatiana Guzmán, quienes representaron a Nicaragua en la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026, recibieron por parte de la Alcaldía de Managua la Orden Alexis Argüello a la Excelencia Deportiva.

El reconocimiento forma parte del mérito de los logros que han obtenido estos árbitros, quienes han puesto en alto el nombre del país con sus trabajos internacionales y con esa participación digna en el más reciente mundial.

La Alcaldía de Managua rinde homenaje y honor a estas figuras del arbitraje y del fútbol mundial con la Orden Alexis Arguello a la Excelencia Deportiva, que se otorga a los principales deportistas.