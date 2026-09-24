Árbitros Henry Pupiro y Tatiana Guzmán reciben Orden Alexis Argüello en Managua

Los árbitros FIFA Henry Pupiro y Tatiana Guzmán recibieron la Orden Alexis Argüello a la Excelencia Deportiva por parte de las autoridades de la alcaldía de Managua.

El reconocimiento destaca su participación en la Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026 y su labor en el arbitraje internacional.

La distinción fue otorgada como parte del mérito y reconocimiento a los logros que ambos árbitros han obtenido en sus trabajos internacionales. Con esta participación, los jueces pusieron en alto el nombre de Nicaragua en el más reciente mundial.