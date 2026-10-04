Árbol cae sobre grupo que realizaba Zumba en Guatemala

Una actividad deportiva terminó en una emergencia la noche del viernes 2 de octubre en la Ciudad de Guatemala, luego de que un enorme árbol se desplomara sobre el área donde varias personas realizaban Zumba en la Plaza El Güipil, ubicada en el sector de la avenida del Cementerio, zona 3.

El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas y quedó registrado en video. En las imágenes se observa al instructor y a varias personas realizando la actividad cuando, de manera repentina, el árbol comenzó a desplomarse sobre el espacio donde se encontraban los participantes.

De acuerdo con los cuerpos de socorro, el árbol era un eucalipto blanco de aproximadamente 22 metros de altura y más de 60 años de antigüedad. Tras el impacto, Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindar atención a las personas afectadas y realizar las labores de rescate y evacuación.

El hecho generó momentos de angustia entre quienes se encontraban en la plaza. Las autoridades y cuerpos de emergencia trabajaron para asegurar el área y retirar los restos del árbol, mientras se evalúan las condiciones del lugar para evitar nuevos riesgos.