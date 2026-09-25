Árbol de chilamate cae y destruye cinco vehículos en Los Balcones de Santo Domingo

Un enorme árbol de chilamate cayó repentinamente y sus ramas destruyeron al menos cinco vehículos que permanecían estacionados dentro de una residencia en el exclusivo sector de Los Balcones de Santo Domingo, en Managua.

El violento incidente ocurrió de manera repentina cuando la gigantesca estructura vegetal no soportó más su propio peso, y con un crujido ensordecedor que alertó a los habitantes, las pesadas ramas y el tronco principal se desplomaron directamente sobre los vehículos, que terminaron con las carrocerías hundidas, los techos aplastados y los parabrisas rotos.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas humanas ni lesionados atrapados dentro de los automotores, reduciéndose todo a un enorme susto y cuantiosos daños materiales, y cuadrillas de emergencia de la alcaldía de Managua se presentaron al sitio con motosierras y maquinaria pesada para iniciar las labores de corte, desalojo y despeje de la vía.