Artrosis compromete toda la articulación y no solo el cartílago

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La artrosis no es únicamente un desgaste del cartílago, sino un problema que compromete la articulación en su conjunto.

El doctor René Urroz señaló que la enfermedad involucra huesos, líquido sinovial, ligamentos, meniscos, músculos y receptores nerviosos.

El especialista indicó que la articulación funciona como un motor biológico que requiere equilibrio entre el daño funcional y la capacidad de reparación.

Cuando ese equilibrio se pierde, aparecen inflamación, trastornos mecánicos y dolor.

Urroz aclaró que envejecer no significa automáticamente padecer artrosis, aunque la edad es el principal factor de riesgo.

También mencionó que el peso, la diabetes y las lesiones articulares inciden en su desarrollo.