Sujetos en motocicleta asaltan a pobladores del barrio San Miguel en Estelí

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Sujetos a bordo de motocicletas interceptan y roban a pobladores de la ciudad de Estelí, lo que mantiene la alarma en la zona.

En el barrio San Miguel, ubicado al oeste de la ciudad, una joven que regresaba de su centro laboral en horas de la noche se negó a dejarse asaltar y luchó cuerpo a cuerpo con el agresor.

En el mismo barrio San Miguel, otra mujer que labora para una industria tabacalera fue víctima de un sujeto a bordo de una motocicleta que le arrebató su teléfono celular.