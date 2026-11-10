Asesinan a periodista pakistaní dentro de su vivienda, su esposo permanece detenido

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La periodista y presentadora de noticias Rabiya Ahsan de 41 años, fue asesinada dentro de su vivienda en Pakistán. La comunicadora trabajaba para el canal de televisión 92 News y fue encontrada sin vida en su habitación, con una herida de bala en la garganta.

Según los reportes policiales, la madre y la hermana de la periodista escucharon los disparos y al ingresar a la habitación, encontraron su cuerpo. En el lugar también estaba su esposo, identificado como Ahsan Tahir, quien presuntamente tenía en su poder el arma utilizada en el ataque.

Una empleada doméstica declaró ante las autoridades que el hombre aseguró que el disparo había sido accidental. Sin embargo, fue detenido luego de negarse a presentar un permiso para portar armas. Hasta el momento, no se han formalizado cargos por el asesinato, mientras los investigadores realizan peritajes a una pistola calibre .30 y a las municiones.

El caso generó reacciones de autoridades pakistaníes. La primera dama, Aseefa Bhutto-Zardari, expresó sus condolencias y condenó la violencia, mientras que el presidente Asif Ali Zardari solicitó una investigación exhaustiva, imparcial y transparente para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.