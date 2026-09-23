Difunden imágenes del asesinato de un agente policial en San Pedro Sula, Honduras

Cámaras de seguridad captaron el instante en que fue asesinado el agente policial Roger David Iria Sierra en la colonia Kitur, sector Planeta, en San Pedro Sula, Honduras.

La información oficial indica que varios uniformados protagonizaron un enfrentamiento con miembros de una estructura criminal. La Policía ha logrado la captura de cinco supuestos pandilleros vinculados con el crimen del agente.

Las dramáticas imágenes del suceso fueron publicadas en redes sociales y se difundieron rápidamente. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.