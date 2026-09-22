Perú: Candidata regional Susy Aponte Polo es asesinada a balazos durante campaña política

La periodista y candidata regional Susy Aponte Polo fue asesinada a balazos en plena campaña política. Un sujeto se acercó a ella y sin mediar palabras realizó varios disparos en medio de simpatizantes que acompañaban a la mujer de 43 años de edad.

La víctima era conocida como la China Polo, de acuerdo con medios locales. Tras el asesinato, la policía logró la captura de tres sospechosos, entre ellos un ciudadano de nacionalidad venezolana.

Al parecer, la candidata había recibido amenazas de muerte, por lo que las investigaciones del caso continúan. El hecho ha causado indignación en redes sociales.