Investigan crimen de universitario de 20 años ultimado a balazos en predio de León

La madrugada del martes 8 de septiembre, Yasser Saad Jair Mongorio Guido, estudiante de 20 años de la UNAM León, fue asesinado de múltiples balazos en un predio montoso del reparto Azarías H. Pallais. La Policía Nacional investiga el móvil del crimen y ha ejecutado varios allanamientos, incluyendo en una zona residencial exclusiva.

De acuerdo con la investigación inicial, la víctima habría acordado verse con tres sujetos para supuestamente venderle un producto desconocido. Durante el encuentro se generó una discusión y los sujetos sacaron sus armas de fuego, disparándole hasta causarle la muerte.

Un vecino del sector relató que los sospechosos se movilizaban en una motocicleta NS200 y que dos de ellos aparentaban tener alrededor de 18 años, mientras que el tercero sería mayor de edad. Entre los sospechosos se menciona a un extranjero con nacionalidad nicaragüense, cuya familia tiene grandes negocios en los mercados de León y Chinandega.