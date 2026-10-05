Así se preparan unos chilaquiles rojos de pollo con ingredientes sencillos

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un chef compartió paso a paso la preparación de unos chilaquiles rojos de pollo con ingredientes sencillos durante un segmento de cocina. La receta incluye tortillas de maíz, pollo desmenuzado, tomate, chiles jalapeños, cebolla y queso.

El chef explicó que la tortilla debe freírse hasta quedar crujiente y luego bañarse en la salsa para que quede humectada. La salsa roja se elabora con tomate licuado, al que se puede agregar un poco de caldo de pollo para ajustar la consistencia.

Para quienes prefieren sabores ácidos, recomendó la salsa verde preparada con tomate verde o tomatillo. Al servir, sugirió agregar crema, queso rallado y, si se desea, pollo desmenuzado cocido y sazonado. La receta admite acompañarse con huevo entero, revuelto o en rodajas.