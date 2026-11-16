Asignar las tareas del hogar solo a mujeres genera dinámicas familiares disfuncionales

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La psicóloga clínica Nicole Mendoza advirtió que asignar los roles del hogar solo a la madre o a las hijas mujeres genera dinámicas familiares disfuncionales.
La especialista recomendó que cada miembro asuma responsabilidades según su edad y no por género.
Mendoza explicó que pedirle “ayuda” a un hijo lo exonera de su responsabilidad dentro del núcleo familiar.
Por ello sugirió establecer roles por escrito, con horarios claros, y negociarlos según las preferencias de cada miembro.
Advirtió que delegar la crianza de los hermanos menores al hijo mayor roba la niñez y la adolescencia.
También señaló que muchos padres se limitan a proveer económicamente y se retiran de la formación y el afecto.
Frente a las rabietas, recomendó ignorar el berrinche y dialogar con el menor para validar sus emociones.