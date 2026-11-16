Asignar las tareas del hogar solo a mujeres genera dinámicas familiares disfuncionales

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La psicóloga clínica Nicole Mendoza advirtió que asignar los roles del hogar solo a la madre o a las hijas mujeres genera dinámicas familiares disfuncionales.

La especialista recomendó que cada miembro asuma responsabilidades según su edad y no por género.

Mendoza explicó que pedirle “ayuda” a un hijo lo exonera de su responsabilidad dentro del núcleo familiar.

Por ello sugirió establecer roles por escrito, con horarios claros, y negociarlos según las preferencias de cada miembro.

Advirtió que delegar la crianza de los hermanos menores al hijo mayor roba la niñez y la adolescencia.

También señaló que muchos padres se limitan a proveer económicamente y se retiran de la formación y el afecto.

Frente a las rabietas, recomendó ignorar el berrinche y dialogar con el menor para validar sus emociones.